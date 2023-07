Roklanská chata může jít k zemi, národní park má demoliční výměr. Zní i hlasy proti bourání

Správci parku jsou nyní připraveni vypsat výběrové řízení, aby co nejdříve sehnali firmu, která chatu rozebere a materiál odvozí. Kvůli ochraně přírody, především tetřeva hlušce, to lze provést pouze od 1. srpna do konce října. Demoliční výměr navíc platí jen jeden rok. Se situací kolem chaty se chce příští týden seznámit při své návštěvě ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Původně jsme očekávali, že stavební úřad rozhodne někdy do poloviny nebo do konce května. Když jsme rozhodnutí nedostali, podali jsme na krajský úřad už podruhé stížnost na nečinnost stavebního úřadu. Nakonec jsme ale dnes dostali demoliční výměr,“ konstatoval Dvořák. Demolice podle něj bude stát několik milionů korun.

Proti zbourání chaty se ale postavil například Klub českých turistů (KČT). Vznikla i petice, která má přes 5300 podpisů. „O tom, že je demoliční výměr, nic nevím. Musíme se poradit, co bude dál. Určitě se zbouráním nesouhlasíme. Myslíme si, že to byla chata, která byla postavena před lety a měla by se zachovat i pro další generaci a jednou by se mohla zase třeba používat,“ řekl místopředseda KČT Ladislav Macka.

Dvořák: Chatu není možné zachránit

Ministerstvo kultury v minulosti zamítlo návrh soukromé osoby na vyhlášení chaty kulturní památkou. „Část veřejnosti s demolicí nesouhlasí, naše argumenty jsou ale jasné – chatu stavebně nelze zachránit a to území, ve kterém je, nedovoluje, aby se opravovala nebo aby se stavěla chata nová,“ řekl Dvořák.

Velká studie posouzení vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA, v roce 2018 nepovolila postavení nové chaty, ale ani zpřístupnění turistické trasy k ní. Důvodem je ochrana populace tetřeva hlušce.