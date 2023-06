Začaly práce na hlavním tahu z Brna do Svitav. Řidiči se zdrží i půl hodiny

Podle redaktora ČT Michala Čejky se můžou řidiči ve špičkách zdržet i půl hodiny. „I když teď, kdy by měl být relativně klid, jsou kolony dlouhé několik set metrů,“ řekl redaktor kolem 10:45. Silnice mezi Brnem a Svitavami je podle něj dlouhodobě přetížená.

„Dnes (v pondělí – pozn. red.) začínající oprava by měla trvat necelý týden. Pokud vše půjde dobře, počítají silničáři se zprovozněním v pátek, protože povrch silnice se mění jenom zhruba v délce dvou set metrů,“ připomněl Čejka. Řekl také, že dokud nevznikne silnice dálničního typu I/73, která se plánuje už delší dobu, budou kolony v místě vznikat pravidelně. Stavba této komunikace by měla začít až v roce 2026.

Oprava v Lažanech byla plánovaná už v roce 2020, nakonec ji ale zhatila stavba nové opěrné zdi. Podle vedení obce je ale oprava povrchu silnice velmi důležitá, docházelo totiž k výrazným vibracím při hustém provozu, které znepříjemňovaly život místních obyvatel.

Čtyřproudovka od Troubska až po Moravskou Třebovou

„Vývoj za ta léta, co se hovoří o přípravě dálnice nebo rychlostní silnice, dospěl k tomu, že se bude budovat silnice dálničního typu. Já si ale nemyslím, že je to tragédie. Budeme mít čtyřproudou silnici, která bude i splňovat parametry častějších sjezdů do obcí, tudíž bude to území lépe dopravně obslouženo,“ uvedla senátorka za Blanenský obvod Jaromíra Vítková (KDU-ČSL).

Senátorka řekla, že ona sama dlouhodobě bojovala za to, aby celá komunikace od Troubska až po Moravskou Třebovou byla čtyřproudá. Dříve se totiž hovořilo o tom, že silnice od Svitávky až do Moravské Třebové by byla vystavěna jako střídavě třípruhová. „Podpořila mě v tom policie, která poukazovala na to, že se jedná o velmi nebezpečný způsob jízdy po takové silnici,“ popsala senátorka.

Silnice dálničního typu se má stavět ve čtyřech etapách – jako první úsek mezi Bořitovem a Svitávkou na Blanensku. Problém to vyřeší ale jen lokálně, spojení mezi Brnem a východem Čech je důležité, hovoří se o něm už desítky let.