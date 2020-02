Z Brna do Svitav kolem přehrady. Jihomoravští zastupitelé chtějí vést silnici 43 po trase Hitlerovy dálnice

Dlouhodobě byla silnice 43 plánována jako dálnice, nyní je však navržena pouze jako kapacitní silnice I. třídy. Podle odpůrců, kteří proti trase přes Brno bojují už čtvrtstoletí, je to proto, aby bylo prosazení stavby snazší. Podle ministerstva dopravy to umožní lepší obsluhu území.

„Bez toho nelze silnici stavět. Buď bude silnice postavená takto, nebo nebude nic. Když jsme to konzultovali s ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic, řekli nám, že je to pro ně nejlepší varianta,“ uvedl před zastupiteli náměstek hejtmana Martin Maleček (Starostové pro jižní Moravu). Takto se záměrem souhlasí i vedení Brna, stejně tak ve čtvrtek schválený návrh vedení silnice 43 podporují starostové desítek jihomoravských obcí.

Hluk a výfukové plyny u rekreační oblasti

Odpůrci také upozorňují na to, že silná doprava včetně kamionové bude zavlečena do Brna a do rekreační oblasti v okolí přehrady a zároveň má vést tam, kde jsou již dnes překročené hlukové a imisní limity, například v Bosonohách.

Kraj již dříve zamítl možnost, že by trasa vedla západně od Brna a město získalo obchvat, jednalo se o kdysi projektovanou takzvanou optimalizovanou variantu. Ta by navíc ušetřila obyvatele jižní části Kuřimi, nevedla by uprostřed téměř spojených obcí Malhostovice a Drásov a nebyla by blízko obcí Skalička a Všechovice, zároveň se plánovala v dostatečné vzdálenosti od obcí na dnešní silnici I/43.

„Proces aktualizace se bohužel definitivně proměnil v další promarněnou příležitost k nalezení konsenzuálního územního plánu. Kraj pokračuje v tradici účelového vytváření podkladů pro dopředu preferovanou variantu, oponentní názory se zlehčují, případně se místo diskuse jen vyvažují tisíci stran dalších studií. Celý proces připomíná taktiku při výběru polohy brněnského hlavního nádraží. Kvůli této taktice se za posledních 20 let v našem kraji nepostavil ani kilometr dálnic,“ uvedl jeden ze zástupců odpůrců a starosta Ostopovic Jan Symon.