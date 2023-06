Obce chtějí zastavit vylidňování venkova. Nabízejí výhodné bydlení, staví školky, otevírají obchody

Helena Fasorová žila v Havířově, teď bydlí v Rožnově pod Radhoštěm, budoucnost ale vidí v Horní Bečvě, kde by měly vyrůst dva nové bytové domy. „Do dvou let bychom tady chtěli mít postavených dvaapadesát bytů včetně nebytových prostor,“ popsal starosta obce Rudolf Bernát (nestr.).

Investorem i prodejcem bytů bude místní radnice. Do projektu hodlá investovat dvě stě osmdesát milionů korun. Na polovinu bytů už má zájemce, další hodlá pronajímat. To zajímá i paní Fasorovou, která si teď hypotéku nemůže dovolit. „Věřím tomu, že se věci hnou a že i pro nás matky samoživitelky bude to bydlení tady dostupnější,“ řekla.

Horní Bečva chce přilákat hlavně mladé lidi. Bere na sebe všechna rizika, hlavně finanční. A pokud nebude mít dostatek zájemců, místo dvou postaví jen jeden dům.

Levné pozemky na jihu Moravy

Některým obcím už se například na výhodné bydlení podařilo mladé rodiny nalákat. Počet obyvatel jim vzrostl. Teď ale musí řešit nedostatečné kapacity ve školkách.

Před sedmi lety se snažili nalákat mladé rodiny v Dambořicích na Hodonínsku. Motivací tehdy byly pozemky v ceně asi padesát korun za metr čtvereční. Teď tu stojí sedmdesát nových domů. „Jednalo se o dotované ceny, pozemek vyšel tehdy na sto padesát tisíc korun včetně přípojek,“ řekl starosta Dambořic Zbyněk Pastyřík (nestr.).

„Je tady všechno, co potřebujeme. Je tady školka, škola, doktor, obchody. Jedním z důvodů byla taky určitě cena pozemku,“ vysvětlil obyvatel Dambořic Tomáš Kratochvíl.

„My jsme měli kupovat pozemek o nějakou dědinu dále, ale tam to bylo za pět set tisíc,“ řekla Aneta Plisková. Počet obyvatel se v Dambořicích podle starosty zvýšil téměř o dvě stě lidí – na patnáct set.

Obce budují školky a čistírny odpadních vod

Tolik jich žije i v Zaječí. I tam obec před pěti lety prodávala výhodné pozemky. „Někteří lidé, kteří se sem přistěhovali, zatím trvalé bydliště v obci nemají. Problém to není, ale samozřejmě z obyvatel, kteří tady trvale žijí, plynou zisky z odvedených daní,“ vysvětlil starosta Zaječí Jan Grmela (nestr.).

Vyšší počet obyvatel znamená ale taky vyšší nároky na kapacity. „Stavíme školku, stavíme čistírnu odpadních vod a kromě toho potřebujeme vybudovat i nějaké další ulice, aby se sem ti lidé mohli dostat,“ popsal Grmela.

„S některými problémy jsme se už vypořádali, například navýšením kapacity čistírny odpadních vod, čeká nás investiční záměr rozšíření kapacity mateřské školy,“ řekl starosta Dambořic. Právě mateřská škola trápí mladé rodiny v Dambořicích nejvíce. Aneta Plisková to vyřešila tím, že si trvalé bydliště nahlásila do města, kde žijí její rodiče. Tam bude její dítě chodit do školky.

Vylidňování venkova mají zabránit také nejrůznější státní i krajské programy. Například na podporu malých prodejen, aby lidé nemuseli jezdit pro potraviny daleko.