Starostové obcí na jihu Moravy tvrdí, že silničáři opravují jiné úseky, než je nejvíc potřeba

Po opravě silnice mezi domy volá vedení městské části Brno-Tuřany roky, rekonstrukce se ale dočkal sousední úsek vedoucí do jiné čtvrti. „Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje začala spravovat úsek, který z našeho pohledu nebyl tak důležitý jako úsek v intravilánu obce, kudy projíždí tisíce aut denně,“ řekl starosta MČ Brno-Tuřany Radomír Vondra (STAN).

„Policie České republiky žádala Správu a údržbu silnic, aby byl tento úsek přednostně opraven kvůli sjízdnosti a nebezpečí nehodovosti,“ vysvětlil radní pro dopravu Jihomoravského kraje Jiří Crha (ODS).

Silnice v Tuřanech potřebuje kompletní rekonstrukci a s ní projekt a víc peněz. Starosta ale vidí hlavní problém ve špatné domluvě mezi samosprávou a silničáři. „Kdyby s námi SUSka komunikovala, tak bychom určitě našli úseky, které jsou z našeho pohledu potřeba opravit daleko akutněji,“ poznamenal Vondra.

Starostům chybí koncepce

Už devátým rokem žádá opravu silnice mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi starostka Šlapanic. Zatím bez úspěchu. Víc jí, ale i dalším jihomoravským starostův vadí chybějící koncepce oprav.

„Naposledy jsem žádala pana hejtmana Grolicha, jako už třetího hejtmana v pořadí, aby Jihomoravský kraj předložil dlouhodobý plán oprav rekonstrukcí komunikací. Nemám ho dosud,“ řekla starostka Šlapanic Michaela Trněná (nestr.).

Mít ho starostové zřejmě ani nebudou. Dlouhodobější plánování je podle vedení kraje nemožné. Peníze jsou tu jen jedním z hlavních faktorů. „Vstupují do toho majetkoprávní vztahy, to znamená příprava staveb. Potom do toho vstupují stavby Ředitelství silnic a dálnic nebo Správy železnic, kdy musíme například upřednostňovat koordinaci staveb,“ vyjmenoval Crha. Podle něj je problém i to, že kraj musí komunikovat se skoro sedmi stovkami obcí v regionu a stará se o čtyři tisíce tři sta kilometrů krajských silnic.