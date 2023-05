Začala oprava Písecké ulice v Plzni. Práce omezí auta i MHD

S dopravními omezeními musejí od úterý počítat řidiči, kteří jedou do obchodního centra Olympia v plzeňské části Černice. Město tam začalo s celoplošnou opravou frekventované Písecké ulice před obchodním centrem. Rekonstrukce je naplánovaná na etapy, skončit by měla do konce srpna, informoval primátorův náměstek pro dopravu Aleš Tolar (STAN).