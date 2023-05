Část dálnice D2 je opět rozkopaná. V první etapě ji opravují ve směru na Bratislavu

Na dálnici D2 je popraskaný asfalt, údajně sice ne výrazně, přesto je nutné jej vyměnit. Podle silničářů by se totiž do mezer mohla dostat voda a v budoucnu poškodit podloží. Od úterního rána proto dělníci odstraňují povrch silnice ve směru na Bratislavu u Lanžhota.

„Začínáme frézováním dvanácti centimetrů, poté si určíme sanace, ty opravíme a posadíme asfalt,“ uvedl vedoucí stavby ze společnosti Strabag Jiří Kaman. Dohromady stavbaři na šesti kilometrech odstraní přes třicet tisíc tun asfaltu, to je asi dvanáct set nákladních aut. Většinu materiálu recyklují a jinde znovu použijí.

„Poslední rekonstrukce“

Práce na dálnici D2 ve směru na Bratislavu potrvají do 4. června. Poté se dělníci přesunou na druhou polovinu směr Brno. Tam budou do 19. června. Na stejném úseku přitom silničáři pracovali už před pěti lety, kdy tam vyměňovali třicet let staré optické kabely.