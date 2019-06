Další oprava D2 - začala rekordní 15 kilometrů dlouhá uzavírka

Podle něj rekonstrukce delšího úseku nebude ani delší, ani dražší, než oprava menší části. „Je to stejně plynulé pro řidiče, jako bychom opravovali na dvakrát, na třikrát. Ale ta doba je podstatně kratší,“ dodal mluvčí. Doplnil, že ŘSD uvažuje o dalších investicích a opravách, které by měly mít podobný rozsah.

Oprava D2 mezi Hustopečemi a Břeclaví bude stát zhruba 300 milionů korun. Podle Rýdla je veškeré plnění zajištěno ze státního fondu dopravní infrastruktury. „Uzavírka začíná zúžením do jednoho jízdního pruhu, nicméně šířka dálnice nám umožní zorganizovat tři pruhy. To znamená, že až do poloviny omezení jedou řidiči v jednom pruhu, ale tam se to rozšíří do dvou,“ uzavřel mluvčí. Ve druhém směru je to obdobné. Rekonstrukce tamější D2 skončí 22. listopadu.