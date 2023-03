Inspekce bude zjišťovat, proč vlaky v Poříčanech nebo Libni často projíždějí návěst stůj

Nedovolená jízda proti návěsti stůj byla příčinou mnoha železničních tragédií – od té vůbec nejhorší z roku 1960 po předloňskou u Milavčí, kde zahynuli tři lidé. Řadě dalších neštěstí se sice podařilo zabránit, ale vždy znamená taková chyba přinejmenším to, že se nadlouho zastaví železniční doprava na některé trati.

Všechna tato nádraží jsou postavena v oblouku, do všech ústí několik tratí a všechna mají mnoho kolejí, a tedy i návěstidel. Poříčany, kde bylo loni nejvíc případů, jsou podle Davida Votroubka z prezidia Federace strojvůdců obzvlášť složité. „Pro strojvedoucího je velice složité okamžitě se zorientovat v lese světel, které pro něj platí,“ upozornil.

Podle železničního experta Jana Šatavy je to ale i tím, že se poříčanské nádraží nyní rekonstruuje. Právě při opravách, kdy se také vypíná zabezpečovací zařízení, nastávají podle něj potíže nejčastěji. „Je to v přestavbě a nefunguje to standardně,“ poukázal.