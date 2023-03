V Horních Měcholupech srazil vlak muže, spoje z Prahy na Benešov a jih Čech nejezdí

V Praze-Horních Měcholupech v pátek odpoledne srazil vlak člověka. Muž je v kritickém stavu. Vyplývá to z informací tiskových mluvčích pražské policie a záchranné služby. Kvůli nehodě je zastavený provoz vlaků mezi Hostivaří a Uhříněvsí na frekventované trati mezi hlavním městem a jihem Čech. Podle odhadu na webu Českých drah (ČD) by provoz měl být obnoven do 18:50.