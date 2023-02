Ostravské Sady Milady Horákové se promění v centrum setkávání. Původně tam byly hřbitovy

Na místě dnešních Sadů Milady Horákové byly původně dva hřbitovy – katolický a židovský. V 70. letech zmizely a kolem kulturního domu je už 43 let park. V nejlepším stavu však není. „Dlouho se tady neřešily rekonstrukce chodníků a podobně, během let vývoje parku se tady nanesla spousta historických vrstev, která ho dle našeho názoru znepřehlednila,“ sdělil Tomáš Minarovič ze studia Míza architekti.

Sady jsou obklopeny dvěma městskými třídami. Architekti by je chtěli více spojit s městem. „Snažili jsme se obnovit cestní síť ve stávajících půdorysech, ale nějakým způsobem ji proředit a zpřehlednit,“ říká Minarovič.

Studio se svým návrhem porazilo v soutěži sedm dalších projektů. Zdůrazní hlavní cesty parkem, a tím i stálou sochařskou výzdobu. „Návrh zajišťuje velice příjemné a nenásilné propojení parkem směrem k nákupnímu centru a směrem k těžišti života u koncertní haly,“ uvedl k vítěznému projektu městský architekt a ředitel MAPPA Ondřej Vysloužil.

Dětské hřiště a kavárna se zelenou střechou

Místo po krematoriu v minulosti připomínal vodotrysk, dnes už je z něj jenom kruhový záhon. Voda by se tam však měla vrátit. „Zachovali jsme kruhový půdorys, který by měl být bezbariérový, volně průchozí, a v létě by se mělo dát v něm nějakým způsobem svlažit,“ doplnil architekt.