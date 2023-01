Zaměstnanci žateckého Nexen Tire Europe zahájí v úterý stávku. Provoz se úplně zastaví

Odboráři v továrně před rokem vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli postoji korejských vlastníků firmy ke kolektivnímu vyjednávání. Ke stávce přistoupili poté, co zaměstnavatel odmítl smlouvu zprostředkovatele, tedy kompromisní dohodu mezi oběma stranami.

„Problémy trvají už téměř čtyři roky, po celou tu dobu se snažíme s managementem uzavřít dohodu, snažili jsme se vždy vyjít firmě vstříc, i v době covidu jsme brali ohledy na problémy, jež ve firmě vznikly. Jedinou odpovědí byla vždy arogance,“ řekl Rohel.

Podle předsedy Odborového svazu KOVO Romana Ďurča odbory vyčerpaly všechny možnosti, jak dosáhnout kompromisu. „Stávka je nejzazší řešení. Na tom, že k ní dochází, má podle nás největší podíl sama společnost Nexen Tire,“ dodal.

Situace je podle Středuly vážná

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula označil situaci ve firmě za vážnou. Zdůraznil, že vyhlášení stávky je v souladu se zákonem, protože ji podpořila nadpoloviční většina zaměstnanců. „Budou stát všechny důležité segmenty provozu, firma tak bude stát,“ podotkl. Stávka tak nejspíš zasáhne i dodavatelský a odběratelský řetězec firmy, což podle něj půjde na vrub vedení korejského podniku.

Středula zároveň připomněl, že firma v minulosti dostala od státu téměř čtyři miliardy korun jako investiční pobídku. V této souvislosti upozornil také na zapojení Korejců do tendru na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny v Dukovanech. „Jestliže toto má být modus operandi chování investora ze země, odkud přichází takovéto problémy, tak je skutečně na pováženou, do jaké míry to může být seriózní investor v ČR v tak vážné věci,“ podotkl. Kvůli situaci proto kontaktoval i premiéra Petra Fialu (ODS).