Nexen otevřel u Žatce první továrnu v Evropě. Česko na ni čekalo šest let

Příběh této jihokorejské investice začal v Česku před šesti lety. Tehdy se ovšem jako místo pro stavbu továrny nabízela průmyslová zóna v Mošnově na Novojičínsku. Zastupitelé Ostravy v říjnu 2013 odhlasovali, že poskytnou výhodné podmínky jihokorejskému výrobci pneumatik Shodli se, že by nabídli pozemky za cenu o polovinu nižší, než odpovídala znaleckému posudku. Marně.

O investici Nexenu v ČR se začalo uvažovat v roce 2013. Výstavba první etapy skončila se značným zpožděním. „Stavba se oproti plánům z různých důvodů značně zpozdila, což se, věříme, už nebude opakovat při práci na druhé etapě,“ uvedl výkonný ředitel Travis Kang. Příprava dokumentů pro rozšíření závodu už začala, po dokončení areál zabere 65 hektarů. „Jediné, co nám působí obavy, je, že je v ČR poměrně nízká nezaměstnanost, což nám může dělat problémy ve snaze získat ty nejlepší pracovníky,“ řekl podle agentury ČTK Kang.

Do konce roku plánuje firma, která má od České republiky přislíbenou investiční pobídku, vyvézt až tři miliony pneumatik. Výrobní kapacita po dokončení stavby podniku u Žatce bude 11 milionů pneumatik ročně. Součástí areálu je také vývojové technologické centrum.

Zpráva vzbudila pozornost o to větší, že v Česku ještě doznívaly negativní dopady světové finanční krize. V Ústeckém kraji tehdy nebylo snadné najít práci. Kromě Loun na tom byly špatně i sousední okresy Chomutov a Most.

A právě na jejich rozhraní leželo místo vhodné pro stavu továrny na výrobu pneumatik: průmyslová zóna Triangle. O rozloze 364 kilometrů čtverečních nedaleko Žatce, na bývalém vojenském letišti vedle rychlostní silnice R7. Mluvilo se o tom, že je tam vybudovaná infrastruktura, na kterou se může investor napojit. Média také psala, že zájemce může začít stavět bez zdlouhavavého shánění nejrůznějších povolení.

Ale věci nešly tak rychle.

Hned v březnu 2014 Nexen potvrdil, že stavět bude, ale nesdělil kde. Zdálo se dokonce, že se do hry vrací Mošnov, ale jeho naděje definitivně zhasla v květnu, vyhrálo Žatecko. Ze zveřejných dat tehdy vyplývalo, že nová továrna by mohla začít fungovat v roce 2017 a podle plánů by měla vyrobit ročně asi šest milionů pneumatik.

Nezaměstnanost v kraji klesla

Stále se mluvilo o tom, že investice by mohla výrazně snížit nezaměstnanost v regionu. Ta byla v Ústeckém kraji dlouhodobě nejvyšší, v dubnu roku 2014 dosáhla 11,3 procenta. Bez práce bylo 64 820 lidí. Pro srovnání, v červenci 2019 činila nezaměstnanost v Ústeckém kraji 3,9 procenta a bez práce bylo 22,9 tisíce lidí.

Zastupitelé Ústeckého kraje schválili prodej pozemku se slevou, i proto, že firma zvažovala několik dalších lokalit. Za poskytnutou slevu však kraj požadoval po vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD, 2013 až 2017) kompenzace. Kabinet v červnu 2014 posvětil investiční smlouvu a myslel při tom i na Ústecký kraj.

Cena pozemku pro Nexen byla určena na jedno euro (přibližně 27,5 koruny) za metr čtvereční, přičemž standardní cena v zóně Triangle byly 400 korun za metr čtvereční. Jako kompenzaci cenového rozdílu – přibližně 260 milionů korun – měl stát kraji garantovat 302 milionů korun, což bylo zakotveno v kupní smlouvě.

Zástupci CzechInvestu dodali, že česká vláda poskytne investiční pobídky až 3,8 miliardy korun. Výrobce pneumatik získá mimo jiné slevu na dani z příjmů právnických osob dvě miliardy korun a na vytvoření pracovních míst 300 milionů korun. Peníze „pustila“ i Evropská komise. Schválila Česku investiční pobídku pro společnost Nexen Tire – regionální podporu ve výši téměř 117 milionů eur (přes 3,2 miliardy korun). Aby ji firma mohla čerpat, musí celý investiční záměr realizovat do sedmi let od data vydání rozhodnutí, tedy do roku 2023.

Ne tak rychle…

Korejci byli spokojeni a dokonce naznačovali, že by jejich továrna mohla do Česka přivést i další korejské investice. České televizi to exkluzívně řekl generální ředitel Nexenu Kang Byung Jung.

V jeho vyjádření z roku 2014 se téměř vytrácela nenápadná věta: „Samozřejmě chceme začít stavět a vyrábět co nejdřív, ale podle našich zjištění to schvalovací řízení v České republice zabere podstatně více času než v Korejské republice.“

Byla prorocká.

Ale stavět se slavnostně začalo v říjnu 2015. Házení lopatou se na české straně zúčastnil i premiér Sobotka či předseda Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.