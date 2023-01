ČEZ chce víc investovat do Dukovan. Má to prodloužit životnost jaderných bloků do roku 2047

V Jaderné elektrárně Dukovany letos společnost ČEZ vydá za obnovu zařízení přes 2,3 miliardy korun. Je to téměř o půl miliardy víc než v uplynulém roce. Investicemi chce zajistit, aby bylo možné provozovat dukovanské bloky nejméně šedesát let, tedy minimálně do roku 2047. Vyplývá to z informací, které v pátek oznámili zástupci společnosti ČEZ.