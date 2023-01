Vrchní soud potvrdil tresty za nelegální obchod s tabákem. Odsouzení stát připravili o více než 200 milionů

Soud se zabýval případem Pavla Orsága a Miroslava Rebidáše, v jejichž případě Nejvyšší soud zrušil výrok o trestu, s otázkou viny se soud ztotožnil. Orságovi předloni vrchní soud zvýšil trest z šesti let na 9,5 roku a Rebidášovi ze sedmi na 10,5 roku a uložil jim také majetkové tresty.

Soudci vrchního soudu však poukázali na škodu způsobenou na daních, která u Orsága dosahovala 94 milionů korun a u Rebidáše 216 milionů korun. „Obžalovaným nelze uložit jiné tresty než v zákonné trestní sazbě, která se odvíjí od devíti let a dvou měsíců do třinácti let a čtyř měsíců. U Orsága je tak trest uložen u samé spodní hranice trestní sazby a stejně tak jako u Rebidáše lze tento trest považovat za mírný,“ uvedli soudci.

Oběma mužům však soud na podnět Nejvyššího soudu uložil místo propadnutí náhradní hodnoty trest propadnutí části majetku - jde o pozemky a nemovitosti.

Část pachatelů si už trest odpykává

Vrchní soud měl původně ve středu projednat i případ Petra Pytlíka, k soudu však už podruhé nepřišel obžalovaný ani jeho obhájce. Vrchní soud mu předloni v červnu zvýšil trest ze 7,5 na 10,5 roku. Jeho případ odvolací soud vyloučil k samostatnému projednání.

Tresty u zbývajících obžalovaných jsou už pravomocné. Nejvyšší trest si za tuto trestnou činnost odpykává hlavní postava skupiny Polák Jaroslav Tomasz Juszczyk, kterému vrchní soud trest zvýšil ze 7,5 let na dvanáct let. Zbylí dva obžalovaní si odpykávají šestileté tresty, v jejich případě jim vrchní soud přidal půl roku navíc. Jeden z obžalovaných dostal u ostravského krajského soudu podmíněný trest.