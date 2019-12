Celníci zabavili tabák za čtvrt miliardy korun. Pouhou náhodou

Pokud by se kuřivo z nich vyrobené dostalo na černý trh, stát by na dani přišel o 240 milionů korun. Celníci zboží v areálu nedaleko Havířova zabavili v polovině srpna. Do dneška jim trvalo, než vše zadokumentovali a převážili. Zaplnilo by totiž přibližně pět kamionů. O případu informovala mluvčí moravskoslezských celníků Pavla Zdobnická.

„Vyšetřování případu je teprve na začátku. Zatím je jisté jen to, že nájemce skladu nemá jak celníkům doložit, jak přes sto deset tun tabákových listů získal. Vyšetřovatelé majitele firmy podezírají, že surový tabák chtěl nechat rozdrtit a ubalit z něj cigarety bez kolku,“ zjistil redaktor České televize Jiří Loučka.