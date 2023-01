Soud začal projednávat případ údajného investičního podvodníka z Přerova. Lidé mu svěřili miliony korun

Vrubel to odmítl, poukázal na to, že se obžaloba zaměřila pouze na nepatrnou část jeho podnikání a investování. Jeho podnikání bylo podle něj zaměřeno na zprostředkovatelskou činnost, šlo o pojistné smlouvy, uvedl, že v této činnosti byl úspěšný a měl na čtyři tisíce smluv.

„Odmítám, že bych kohokoliv chtěl jakkoliv podvést, a to jak přímo, tak nepřímo. Většina z nich jsou mí dlouholetí klienti, neměl jsem důvod kohokoliv poškodit, obohatit sebe, případně jinou osobu,“ řekl Vrubel u soudu.

Obžalovaný dodal, že investování byla jen nástavba jeho činnosti. Uvedl, že do budoucna uvažoval, že jej rozvine. „Lituji toho, že řada lidí neobdržela své investice zpět, ale jsem přesvědčen, že jsem nikoho nepoškodil svým úmyslným jednáním a nechtěl jsem nikoho podvést,“ řekl.

Vrubel trvá na výslechu všech svědků

Vrubelova společnost skončila v insolvenci, návrh podal jeden z klientů. „Všichni jsme tomu věřili, nikdo o tom nepochyboval. Pak jsme všichni prozřeli,“ řekla jedna z poškozených. „Zpočátku nikoho nenapadlo, že by to mohl být podvrh. Řadě lidí se investice vrátila i se zhodnocením. Jedna z klientek v létě 2016 však chtěla peníze vyplatit, pan Vrubel se tomu bránil, a to nám už připadalo divné. Pak se spustila lavina,“ popsala.