Reportéři ČT: Investičním robotům svěřili miliardy. Klienti WSM asi naletěli

„Já jsem do toho vložil peníze své rodiny v řádu nějakých vyšších desetitisíců korun,“ řekl klient WSM Miroslav N. Kubíček jemu a dalším sliboval, že se o nic nemusí starat. Jeho roboti za ně prý budou obchodovat. „Nejnovější robot, kterého nabízíme od loňského roku, měl za první rok přes 120 procent zisk,“ tvrdil. Běžně přitom podle ekonomů dlouhodobé výnosy při obchodování na forexovém trhu dosahují jednotek procent.

„Že by někdo dokázal klientům garantovat s minimálním rizikem takhle vysoké výnosy, to je naprostá sci-fi. A kdyby se to té společnosti povedlo, tak by se o ní psalo ve Financial Times, Wall Street Journal, všechny světové agentury by si u pana Kubíčka podávaly dveře, aby s ním udělaly rozhovor,“ okomentoval ekonom Aleš Tůma.

Forexového robota Kubíčkův holding World Systems Market, zkráceně WSM, představil v roce 2012. Prý jde o program, který díky umělé inteligenci umí sám mimořádně úspěšně a prakticky bez rizika obchodovat s měnami na takzvaném forexovém trhu.

Systém fungoval tak, že klient poslal WSM minimálně 500 dolarů, s nimiž měl robot sám obchodovat. Dalších 150 dolarů zaplatil za licenci na pět let. Pokud během tohoto období své peníze nevybral, částku za licenci měl získat zpět. Movitějším klientům nabízela skupina WSM investiční účet, kam museli vložit nejméně 150 tisíc dolarů.

Experti před Kubíčkem varovali

Před Kubíčkem a jeho roboty varovali mnozí lidé z branže. Rozhovor s ním před pěti lety dělal týdeník Ekonom. „On nás pozval na zámek v Bezdružicích, který prostřednictvím jedné ze svých společností koupil. Tam byly desítky vycpaných zvířat z Afriky – od pštrosa přes lva, tygra až po nějakého hrocha. Na zemi tam ležela vypreparovaná uřízlá opičí hlava,“ popsal šéfredaktor Petr Kain.

Podle expertů bylo nedůvěryhodné také Kubíčkovo vystupování a prezentace skupiny WSM. „Pan Kubíček se třeba pyšnil tím, že má kancelář na Wall Street,“ řekl Kain. Tu mohli nejúspěšnější prodejci robotů za odměnu navštívit. „My jsme zjistili, že tato údajná wallstreetská kancelář je taková ta typická místnost, kterou si můžete za pár dolarů pronajmout na pár hodin týdně. Takže to samozřejmě o WSM nevypovídalo vůbec nic,“ dodal Kain.

Mnoho lidí ale Jiří Kubíček přesvědčil. Se svými přednáškami o forexových robotech objížděl Česko, Slovensko i Maďarsko. „Byl velice přesvědčivý. Musím říct, že jsem v tu chvíli vůbec nepojímal nějaké podezření, že by to nemuselo být tak, jak to je,“ vzpomíná klient WSM Miroslav N. Lenka Blažková na investiční účet WSM vložila všechny své peníze. „S tím bylo počítáno, že peníze z WSM půjdou do rekonstrukce chalupy,“ řekla.