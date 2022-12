Most jako první v Česku otestuje v provozu vodíkový autobus

Most jako první město v Česku otestuje autobus na vodík v běžném provozu. Během tří dnů najede stroj šest set kilometrů na trase s řadou převýšení. Cílem je vyzkoušet možnosti vozidla, které by v budoucnu mohlo nahradit naftové vozy městské hromadné dopravy. Záměrem celoevropského projektu je dostat do ulic evropských měst přes tři stovky vodíkových autobusů.