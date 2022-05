Ostrava uvádí do provozu elektrobusy. V budoucnu má být každý desátý vůz „na baterky“

Hlavní město získalo pravomocné stavební povolení pro Dvorecký most přes Vltavu mezi Prahou 4 a 5. Stavět by se mělo začít ještě letos, řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě). Most by měl vyjít téměř na miliardu korun, jeho budování potrvá dva až tři roky. Most bude sloužit tramvajím, autobusům, cyklistům, pěším a přejezd bude povolen také záchranářům.