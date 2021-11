Nová tramvaj od Škodovky začala v Ostravě vozit cestující. Zatím jen zkušebně

Nová tramvaj Škoda 39T, která od půlky října jezdí v Ostravě ve zkušebním provozu, začala v pondělí vozit cestující. Dosud absolvovala 20 tisíc kilometrů bez lidí, což jí umožnilo postoupit do další fáze. Během zkušebního provozu s cestujícími musí tramvaj najezdit rovněž 20 tisíc kilometrů. Dopravní podnik Ostrava (DPO) očekává, že to stihne do konce ledna. Tramvaj bude zatím jezdit na lince číslo 4.