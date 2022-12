Karlovarský kraj uzavře bazén na pedagogické škole jako ztrátový. Trenéři protestují

Studenti karlovarského gymnázia chodí do bazénu v Domově mládeže plavat víc než dvacet let. „Je to pro děti hrozně důležité, aby měly pohyb. Navíc, když se ten bazén uzavře v lednu, tak my se nedostaneme do žádného režimu plavání,“ upozornila učitelka Dana Ančincová.

Podle hejtmanství ale plavci využívají bazén jen 18 hodin týdně a Domov mládeže by před starostmi o jeho prodělečný provoz měl dát přednost kvalitnímu ubytování pro studenty. „Raději budeme investovat do pokojů než udržovat bazén ve městě, kde plavecké kapacity jsou,“ podotkl radní pro školství Jindřich Čermák (Piráti).

Kraj spoléhá na to, že se plavci přemístí třeba do bazénů v Alžbětiných lázních nebo do KV Arény, kde bazén navštíví nejvíce lidí od 16 do 20 hodin. Už teď ale naráží na své kapacity.

„My bychom museli na úkor veřejnosti tady nabrat další dvě tři dráhy dvakrát týdně, a to by velmi omezilo veřejnost,“ sdělil ředitel KV Arény Roman Rokůsek.