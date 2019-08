Karlovarského hotelu Thermal se ujme nový ředitel, ještě letos mají začít opravy

Hotel Thermal i známý venkovní bazén se dočkají rekonstrukce. Od října bude mít hotel nového ředitele a ještě letos by měla začít rekonstrukce interiéru hotelu. Znovuotevření by se také měl dočkat známý venkovní bazén, jehož provozu se na patnáct let ujme nový nájemce. Plány na rekonstrukci hotelu představil v pátek předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).