Zastupitelstvo Opatovic nad Labem přišlo o jednoho člena, radu obce tak zvolit nesmí

Vztahy v zastupitelstvu Opatovic na Labem jsou napjaté. Odstoupila už jedna zástupkyně opozice Petra Vohralíková a všichni její náhradníci. Místo patnácti je teď zastupitelů jenom čtrnáct, to ale znamená, že pětičlennou radu zvolit nesmí. To ve svém stanovisku potvrdilo i ministerstvo vnitra.

„Tento krok jsme udělali proto, aby rada v podstatě nebyla, aby část povinností a odpovědnosti přešla na zastupitelstvo, kde o těch věcech můžeme jednat veřejně,“ vysvětlila Vohralíková.

Od komunálních voleb proběhla už dvě jednání zastupitelstva Opatovic, ani z jednoho ale rada ani nový starosta nevzešli. Volba nebude ani na třetím jednání zastupitelů, které je naplánováno na prosinec.

Obec tak zatím řídí předchozí vedení. „Bude uskutečněna volba starosty, místostarosty a členů rady. To zastupitelstvo bude určitě po 13. lednu. Máme tady dva protichůdné výklady, rozhodnout může jedině třetí strana, a tou je správní soud,“ uvedl Kohout.

Podle právníka jde o neúctu k voličům

Podle opozice starosta na znovuzvolení nespěchá, padla by totiž stará rada a on by ztratil klíčového spojence. „Chceme víc vidět do rozhodování v obci. Například teď bylo odhlasováno na radě rozpočtové opatření obce, kde se manipulovalo s třinácti miliony, nemáme žádná podklady,“ tvrdí opoziční zastupitelka Kateřina Vojtěchová.

„Pokud neproběhne volba starosty na ustavujícím zasedání, musí se zařadit na to následující, to znamená, pokud nebude probíhat ani potřetí, je to řekněme neúcta vůči voličům a vůči zákonu o obcích,“ míní právník a expert na veřejnou správu Jan Šťastný.

Veřejnost v Opatovicích je rozdělená na dva tábory, a to hlavně kvůli zamýšlené stavbě průmyslových hal za obcí u elektrárny. Část obyvatel prosadila peticí referendum, nařídil ho soud. Konat se bude v lednu společně s volbou prezidenta.