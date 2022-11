Hradec Králové má dohodnutou koalici pěti uskupení, primátorkou bude Springerová

Koaliční smlouva by měla být podepsána den před dalším jednáním zastupitelů, které je naplánované na úterý 15. listopadu. Na něm by tedy již měla vzniknout nová rada. „Podpis koaliční smlouvy o vládě v Hradci Králové proběhne v pondělí 14. listopadu v 11:00 v restauraci U Královny Elišky,“ uvedli ve společném prohlášení zástupci pětikoalice.

V nové radě by měl být i dosavadní primátor Alexandr Hrabálek (ODS), bývalý primátor Oldřich Vlasák (ODS) a také Arnošt Urban (HDK) a Aleš Dohnal (Piráti). Podle Springerové je otázka, jak ke koalici nakonec přistoupí Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec). Ten se zatím k dohodě nepřipojil, počítalo se s ním ale také do rady. „Pokud nebude součástí koalice, tak radním nebude,“ podotkla kandidátka na primátorku.

V Hradci Králové se táhla koaliční vyjednávání dlouho, zásadní byla pozice ODS. Ta v minulém období vládla společně s ANO, a přestože byla v koalici slabší stranou, měla primátora. Nyní se rozhodovala mezi pokračováním spolupráce s ANO, která by se však neobešla bez třetího partnera, a vstupem do široké koalice, která by poslala ANO do opozice. V ní jsou zástupci pěti, respektive sedmi uskupení, protože Hradecký demokratický klub kandidoval společně s TOP 09 a Změna pro Hradec se Zelenými.

V polovině října se již rýsovala dohoda o široké koalici, ale ODS dala najevo, že jí chystaná podoba nevyhovuje. Navrhla přibrat do koalice i ANO, nakonec začalo vyjednávání prakticky od začátku. S nynější dohodou mělo problém hlavně Rozvíjíme Hradec disponující třemi zastupiteli. Z nich se nakonec ke koalici připojili pouze Ilona Dvořáková a Petr Nebeský.

Koaliční strany ve společném prohlášení uvedly, že Jan Holásek přišel po dohodě na programu a složení rady s novými požadavky, načež koalice vyzvala zbylé dva zastupitele Rozvíjíme Hradec, aby akceptovali stávající dohody a zapojili se neodkladně do projektu demokratické koalice.

„Tuto výzvu vyslyšela zastupitelka Ilona Dvořáková a zastupitel Petr Nebeský, kteří se svým podpisem zavázali k podpoře společného koaličního projektu,“ dodali zástupci pětikoalice.