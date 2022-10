ODS v Hradci Králové chce změnu v původně dojednané pětikoalici. Navrhuje přibrat ANO

Na koalici v Hradci Králové od skončení voleb vyjednávají koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, ODS, Piráti, hnutí Rozvíjíme Hradec a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. V zastupitelstvu by pětikoalice měla 21 z 37 mandátů. Bez ODS, která má pět mandátů, pětikoalice nevznikne. ANO jako vítěz voleb má třináct mandátů a SPD tři. Pětikoalice v neděli oznámila, že povolební vyjednávání o podobě spolupráce ve vedení města je hotové.

Podle zastupitele a člena vyjednávacího týmu ODS Oldřicha Vlasáka není nezbytné nové vedení města na ustavujícím zastupitelstvu volit. Řízení města je podle něj zabezpečeno. „Navíc pro nás podpis koaliční smlouvy stejně není tématem, dokud se neshodneme na smysluplném a efektivním rozdělení gescí a dostatečně neprodiskutujeme možnost široké koalice,“ uvedl Vlasák, který byl primátorem města v letech 1998 až 2004.

Strany vznikající pětikoalice již dříve zveřejnily jména členů vedení města. Primátorkou se měla stát prorektorka Univerzity Hradec Králové Pavlína Springerová (HDK). Počet náměstků měl vzrůst ze čtyř na pět a měli je dělat Miroslav Hloušek (ODS), Lukáš Řádek (TOP 09), Pavel Vrbický (Piráti), Ilona Dvořáková (Rozvíjíme Hradec) a Adam Záruba (Změna pro Hradec).

„Jsme připraveni hledat dobrou vůli, na které můžeme budoucí spolupráci všech demokratických a nepopulistických politických subjektů ve vedení města založit,“ uvedla Springerová, která jednání o vzniku pětikoalice řídila.

Se zástupci hradecké ODS koalice HDK/TOP 09 jednala v úterý večer. „Mluvili jsme také o problematice dělení gescí. Vzhledem ke stále probíhajícím jednáním o budoucí koalici nejsou myšlenkové zvraty některých našich partnerů ve vyjednávání ničím, co by nepatřilo k vyjednávacímu stolu. Povolební vyjednávání mají zcela přirozeně diskutovat všechny požadavky, na jejichž řešení musí být založena budoucí spolehlivá společná práce ve vedení města,“ prohlásila Springerová.

Pirátům a Zeleným se široká koalice nelíbí

Vrbický na Twitteru naznačil, že o široké koalici vyjednávat nemíní. „Budu se věnovat zarývání hnoje do záhonů. Je podzim, navíc se umažu méně, než kdybych dál vyjednával,“ uvedl tamní lídr Pirátů. Hradecký lídr Zelených Martin Hanousek řekl, že kroku ODS nerozumí. Tvrzení občanských demokratů podle Hanouska neodpovídají realitě vyjednávání o pětikoalici. Na Twitteru napsal, že stále věří ve vytvoření koalice bez ANO.

Předseda hradecké oblastní rady ODS, poslanec a šéf vyjednávacího týmu Pavel Staněk uvedl, že ODS je připravena na možnost, že její návrh na rozdělení gescí členů vedení města nenajde u koaličních partnerů pochopení. „S vědomím současné těžké celospolečenské situace a pod tlakem neústupnosti některých partnerů jednajících o koalici zvažujeme, že bychom namísto současného pětikoaličního modelu podpořili variantu široké koalice s hnutím ANO,“ uvedl Staněk. Podotkl, že takové koalice vznikají i v jiných městech.

ODS chce i změnu v rozdělení gescí

ODS v tiskové zprávě uvedla, že na základě usnesení oblastní rady ze 17. října bude v rámci připravované koalice iniciovat změnu v již oznámeném rozdělení gescí, které podle ní neodráží vůli všech účastníků. „Problém ODS spatřuje vedle chaotičnosti takového rozdělení především v neúměrných nárocích, které by nová organizace gescí kladla na nezbytné zvýšení počtu úředníků a tím i na městský rozpočet,“ sdělila.

Podle volebního lídra ODS Miroslava Hlouška je hradecký magistrát tradičně dělen do gescí podle určitého schématu a jeho změna by byla riskem a hazardem. „ODS je připravena pokračovat v současném vyjednávání a přináší vlastní návrh rozvržení gescí založených na stávající struktuře vedení města i celého magistrátu. Pomůže nejen rychlejšímu, ale i levnějšímu a snadnějšímu uvedení nových náměstků do jejich gescí. Nechceme bořit, jde nám o funkční magistrát,“ řekl Hloušek.

Springerová by měla mít v gesci školství, krizové řízení, bezpečnost, mezinárodní vztahy a agendu komise místní samosprávy. Řádek měl být jejím náměstkem pro rozvoj, životní prostředí, dotace a energetiku. Náměstkyní pro kulturu a cestovní ruch měla být Dvořáková, Záruba měl mít na starosti investice, územní plán, urbanismus a architekturu a památkovou péči. Hloušek měl mít v gesci ekonomiku, rozpočet a městské organizace, Vrbický měl být odpovědný za sociální věci, bytovou politiku, IT a digitalizaci. Zástupci Pirátů a ODS si ještě měli tento týden dohodnout rozdělení zbývajících gescí, a to dopravy, majetku a sportu.

ANO má třináct zastupitelských křesel. Koalice HDK a TOP 09 má sedm mandátů, ODS pět a Piráti čtyři. Rozvíjíme Hradec drží tři křesla, stejně jako SPD. Uskupení Změna pro Hradec a Zelení mají dva mandáty.