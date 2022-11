Benešův most v Ústí nad Labem chátrá, je na něm omezená doprava

Na most Dr. Edvarda Beneše nyní nově nesmí městská hromadná doprava. Ústí nad Labem proto muselo zřídit speciální autobusové linky, které místo objíždějí, a to přes sousední Mariánský most. Pro cestující to znamená komplikace v tom, že musejí opakovaně přestupovat ze svého autobusu na jinou linku a následně zase zpět.

Zatím mohou na most běžná osobní auta. Mají ale vyznačené pruhy uprostřed konstrukce. Tam by to podle statiků zatím mělo být ještě bezpečné. „V letošním roce naše organizace nechala provést diagnostický průzkum, ze kterého vzešly závěry o uzavření veškeré dopravy nad 3,5 tuny a svedení osobní dopravy na prostředek mostu,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libor Tačner.

Správa nechává most pro jistotu prověřit každé tři měsíce, letos byla provedena ještě jedna mimořádná kontrola.

Ocelová konstrukce mostu postupně rezaví. V jednu chvíli kvůli tomu musel být dočasně uzavřen chodník. Omezení se následně dotklo také MHD, kdy na most v jednu chvíli nemohl více než jeden vůz.

Spor o podobu lávky

O potřebě rekonstrukce mostu se přitom mluvilo už před šesti lety. Jedním z důvodů, proč se neustále oddalovala, byl vznik provizorní lávky, která povede přes Labe a budou do ni svedeny dopravní sítě. Sloužit bude i chodcům. Město i krajský úřad chtěly, aby byla trvalá. Neshodly se ale na tom, jak by měla vypadat.

Rekonstrukce mostu by mohla začít na začátku roku 2024. „Na přelomu srpna a září byla vydána všechna stavení povolení, mezi tím nabyla právní moci. Krokem vydání stavebního povolení se začala dopracovávat projektová dokumentace,“ uvedl radní pro oblast majetku a investic Ústeckého kraje Tomáš Rieger (ANO).

Podle něj bude v lednu k dispozici zadávací dokumentace tak, aby mohla být vypsána veřejná zakázka na celou realizaci. „Dle našich zkušeností s obdobnými nadlimitními zakázkami nám bude soutěž trvat čtyři až šest měsíců,“ odhadl. V polovině roku 2023 by tak mohl být vysoutěžený zhotovitel. „Pak se hned začne s montáží té provizorní lávky a bude možné začít opravovat most, to bude na začátku roku 2024,“ dodal.

Vyjít by to mělo podle předchozího stupně projektové dokumentace na půl miliardy korun. Rieger se ale obává, že vzhledem k situaci na stavebním trhu cena naroste.