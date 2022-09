Spor o cenu za most v Ústí nad Labem po více než dvaceti letech skončil. Soud schválil smír

Ústecké zastupitelstvo v pondělí rozhodlo, že firmě doplatí třicet milionů korun za dostavbu mostu. Pro bylo 27 zastupitelů, sedm se hlasování zdrželo. Peníze chce vzít město z rezerv.

„Ukončit spor jsme se rozhodli ve chvíli, kdy ze strany žalobce přišla seriózní akceptovatelná nabídka na jeho urovnání. Odsouhlasením smíru se nám podařilo ukončit 23 let trvající spor, městu tak nehrozí miliardová úhrada a půjde do dalších let s čistým štítem,“ řekl primátor Petr Nedvědický (ANO).

Jeden z nejdelších soudní sporů

Případ je jedním z nejdéle trvajících soudních sporů v Česku. Vedl se od roku 1999, kdy firma Hutní montáže jako dodavatel podala na město žalobu. Hutní montáže nejprve požadovaly 184 milionů korun a úrok z prodlení. V roce 2013 okresní soud nárok uznal, o rok později odvolací krajský soud vrátil případ zpět k novému projednání. V roce 2019 okresní soud rozhodl, že má město doplatit 78,5 milionu korun, zamítl nárok firmy na dalších 105 milionů korun.

Odvolací krajský soud vydal pravomocné rozhodnutí loni na konci března. V rozsudku dal za pravdu městu. „Odvolací soud dospěl k závěru, že nebylo prokázáno, že by za město uzavřely dohodu o změně díla osoby k tomu oprávněné, proto jsme shledali nárok na doplatek změněné ceny díla neoprávněným a žalobu jsme v tomto rozsahu zamítli,“ řekl tehdy soudce Vladimír Beran.