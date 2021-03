Ústí nad Labem vyhrálo část sporu o doplatek za Mariánský most, nebude platit nic

Hutní montáže zažalovaly město Ústí nad Labem v roce 1999, v první části sporu žádala firma doplacení 183,5 milionu korun. Nakonec podle rozhodnutí krajského soudu nebude město platit již nic. Odvolací senát dal za pravdu městu, že neexistuje platný dokument, který by požadavek na doplacení jakékoli částky odůvodnil, a žalobu zamítl.

„Nebylo prokázáno, že by za město uzavřely dohodu o změně díla osoby k tomu oprávněné, proto jsme shledali nárok na doplatek změněné ceny díla neoprávněným a žalobu jsme v tomto rozsahu zamítli,“ řekl soudce Vladimír Beran. „Pokud nebyly změny odsouhlaseny oprávněnými osobami, nárok nevzniknul,“ dodal. Změnil tak verdikt obvodního soudu, podle kterého mělo město doplatit 78,5 milionu.

Předseda odvolacího senátu uvedl, že se liší pohled obou soudů na oprávnění jednat za město. Okresní soud se kvůli tomu zabýval sporem podrobněji a řešil mimo jiné rozsah navýšení ceny. „Proto to tak dlouho trvalo, protože bylo zpracováváno několik znaleckých posudků, a to samo o sobě zabralo dobu několika let,“ poznamenal soudce.

„Jsem spokojený, konečně jsme se dostali ke konci alespoň v této části. Jsou tam ještě další nároky, předpokládám, že do pěti let by se to mohlo celé uzavřít,“ uvedl po vynesení rozsudku advokát města Lubomír Bejdl. Ve zbylých čtyřech částech sporu jde celkově zhruba o 220 milionů korun i s úroky.

Iveta Nováková, která je statutární zástupkyní společnosti Witkowtz, jíž Hutní montáže postoupily pohledávku, po vynesení rozsudku avizovala dovolání k Nejvyššímu soudu. Řekla, že ji verdikt nepřekvapil. Podle Novákové by mohlo pokračovat i jednání o mimosoudním vyrovnání. „Celou dobu se snažím dosáhnout smíru, ty soudní spory budou dál pokračovat léta, myslím, že to není dobré ani pro jednu ze stran,“ řekla. Ústečtí zastupitelé od ní dostali otevřený dopis, ve kterém navrhla částku 177 milionů.