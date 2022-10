Areál hřebčína v Mimoni se v opakované aukci prodal za 17 milionů

Areál hřebčína v Mimoni na Českolipsku by měl změnit majitele, v opakované aukci ho ve čtvrtek kupec vydražil za vyvolávací cenu 17 milionů korun. Zatímco do minulé dražby na konci července se přihlásilo sedm zájemců, tentokrát byl jenom jeden. Kupec má teď 30 dnů na to, aby cenu doplatil, řekl Josef Dvořák ze společnosti Eurodražby.cz, která aukci pro insolvenčního správce zkrachovalé společnosti MAESTOSO Luna zajišťovala.