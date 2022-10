Nový majitel hřebčína v Mimoni nezaplatil. Areál tak půjde znovu do dražby

V době největší slávy hřebčína v Mimoni v něm žilo 160 koní. V areálu jsou zrekonstuované stáje, momentálně jsou však prázdné. Na udržení tradice chyběly poslednímu majiteli peníze. Hřebčín je tak v insolvenci.

Posledním zájemcem byl investor z Olomouce, který ale ve stanovené lhůtě nezplatil částku 25 milionů korun, která vzešla z aukce. Dražba se tak bude opakovat. „Nějaké zájemce naštěstí máme, je opravdu složité je sehnat, není to úplně běžný objekt. Je to ideální pro někoho, kdo by tady opravdu chtěl mít koně,“ uvedl zástupce společnosti Eurodražby Radim Hasman.

Součástí draženého areálu je konírna, výběh pro koně, stájové boxy, administrativní budova nebo bývalá dostihová dráha. „Doufám, že to všechno dobře dopadne a koně tady zůstanou zachovaní. Protože je to opravdu bezmála staletá tradice města Mimoň,“ řekla jedna z pamětnic Monika Janecká.