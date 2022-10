Ustavující zastupitelstva v Plzni a Liberci zvolila primátory a radní

Nová koalice má v zastupitelstvu Plzně 28 hlasů ze 47. Rada se proti dosavadní sestavě rozšíří o dva členy, ze čtyř na tři se sníží počet náměstků. Deset členů je pro funkci uvolněno, jeden radní zůstane neuvolněný. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva pro Romana Zarzyckého, který je krajským šéfem ANO a ekonomický náměstkem hejtmana, hlasovalo 31 ze 46 přítomných zastupitelů.

Nový primátor Plzně uvedl, že krajskou funkci opustí hned po sestavení rozpočtu Plzeňského kraje na příští rok a jeho předložení zastupitelstvu 19. prosince. Jako primátor Plzně bude mít na starosti ekonomiku města. V gesci bude mít ještě útvar koordinace evropských projektů, útvar koncepce a rozvoje a zoo jako „srdcovou záležitost“. Odejde také z místa šéfa představenstva Plzeňských městských dopravních podniků, kde působil minulé čtyři roky. „Zcela určitě odejdu v nejbližší možné době,“ řekl.

Plzeň zastropuje ceny tepla, nájemného i svozu odpadů

„Budu primátorem pro všechny, nechci být primátorem, který je takzvaně kladečem věnců. Chci se aktivně podílet na řízení města. Proto budu mít pod sebou ekonomický úřad, který je velmi dobře řízen a máme kvalitně nastavený rozpočet,“ uvedl. Dodal, že nová koalice s novými vedoucími resortů teď bude zhruba měsíc probírat, zda jsou dobře nastavené priority návrhu rozpočtu na příští rok. Pro rok 2023 nechá nová koalice zastropovány ceny tepla, vodného, stočného, nájemního bydlení či svozu odpadů.

„Podařilo se nám utvořit silnou a pevnou koalici, která má jedinečnou šanci řídit Plzeň tak, jak jsme před volbami deklarovali. Plzeň změnu po 28 letech (v předchozích letech se na vládě ve městě podílela ODS) skutečně potřebuje. Chceme, aby byla moderním, západoevropským městem, bezpečným, chytrým, zeleným, energeticky šetrným a ekonomicky zodpovědným. Občan pro nás bude na prvním místě,“ řekl před zvolením Zarzycký.

Detailní program rozvoje města pro příští čtyři roky představí koalice v programovém prohlášení nejpozději do konce února. Za klíčové partnery považuje nový primátor Plzeňský kraj a starosty obvodů, které chce co nejvíce zapojit do fungování města. Podle Zarzyckého má nové vedení v koaliční smlouvě pojistku, že musí hlasovat vždy minimálně sedm radních ve shodě.