K liberecké koalici se připojili Piráti i ODS. Smlouvu se Starosty a ANO podepíšou v pátek

Nejasné naopak zůstává rozdělení křesel v nové radě. „Zatím detaily o radě, počtu zastoupení a podobně nechceme teď říkat,“ řekl Zámečník poté, co se dohodl se zástupci občanských demokratů a Pirátů. Dodal, že podrobnosti oznámí v pátek při podpisu koaliční smlouvy. „Text, který jsme teď vytvořili, si budou ještě všichni číst. Předpokládám sice, že změny už tam nebudou, chceme to ale sdělit společně až při tom podpisu,“ dodal.

Nezmění-li se na dohodnuté koalici nic a primátorem zůstane Zámečník, bude to potřetí v porevoluční historii Liberce, kdy vstoupí týž primátor do svého druhého období. Předtím se to podařilo prvnímu primátorovi Jiřímu Drdovi, jenž ve funkci vydržel osm let, a potom Jiřímu Kittnerovi, který byl v čele města téměř jedenáct let.