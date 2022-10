V Šumperku, Nymburce, Krumlově i Děčíně se už politici domluvili na nových koalicích

Druzí skončili ve volbách Nymburští demokraté Jana Rittera, stejně jako v posledním období jim výsledek voleb přinesl čtyři mandáty. Třetí ANO pro Nymburk bude mít tři zastupitele, o jednoho víc než doposud. O jeden mandát si pohoršila čtvrtá Změna pro Nymburk bývalého nymburského starosty Pavla Fojtíka, má dva mandáty, dva zastupitele bude mít na pátém místě ODS.

Novému místostarostovi připadne resort strategických investic a dotace. Pro léta 2022 až 2026 chce vedení zajistit rozvoj města včetně velkých projektů, například nového bazénu a zimního stadionu.

Nová koalice má v 21členném zastupitelstvu 12 křesel. V sedmičlenné radě města zasedne pět členů NSK a dva za ODS. Ustavující schůze zastupitelů by měla být 19. října.

V Českém Krumlově vytvoří koalici pět subjektů

V Českém Krumlově vznikne koalice hnutí a stran ANO, ČK rozumem a srdcem-Nezávislí, ODS, Krumlováci a Žijeme Krumlovem. Starostou bude lídr vítězného hnutí ANO Alexandr Nogrády. ANO se původně domlouvalo i s hnutím Občané patrioti, to ale nakonec v koalici nebude. Koalice bude mít 12 mandátů ve 23členném zastupitelstvu. Koaliční smlouva má být podepsána přiští týden.

„Domluvili jsme se na prohlášení o budoucí spolupráci na přípravě koalice a koaliční smlouvy. Chybí tam Patrioti, o které jsme hodně stáli. Domluvili jsme se, že budou účastni na konkrétních bodech, úkolech, co město trápí, ale součástí koalice být nechtějí. Není to tak, že by z nich vznikla nepřátelská opozice,“ řekl Nogrády.

Občané Patrioti podle něj chtěli širokou koalici. V ní by bylo sedm subjektů včetně hnutí Jihočeši 2012, jehož krumlovským lídrem byl dosavadní místostarosta Martin Hák. Jihočeši 2012 ale účast v koalici odmítli a společně s dosud vládnoucími lidovci, zelenými, nezávislými a TOP 09 budou v opozici.