V Praze a středních Čechách opět nevyjely stovky spojů. Řidiči se vrátili do práce, stále jich ale není dost

Několik lidí v pondělí ráno marně čekalo na autobus v Horních Počernicích. To, že spoj nepřijede, se dozvěděli až na místě. V této pražské městské části se problém týká desítek spojů na dvou autobusových linkách. „Snažím se jezdit dřív, ale dneska to úplně nevyšlo,“ řekl jeden z cestujících Jan Bukolský.

„Stavy řidičů se snažíme doplnit i výchovou nových, za které zaplatíme autoškolu, ale bohužel na vyčerpaném trhu práce není situace jednoduchá,“ popsal mluvčí přepravní společnosti Jan Holub. Od pondělí jezdí pět nových proškolených řidičů. Podle Holuba je zájemců o kurz hodně, ne všichni ho ale dokončí.

PID upravuje jizdní řády

I Pražská integrovaná doprava se snaží spoje vykrývat tak, aby byl dopad na cestující co nejmenší. „Od středy upravujeme jízdní řád doplňkové linky 224 tak, aby se ušetřili čtyři řidiči, což by určitě mohlo pomoci. Ale budeme po dopravci chtít další opatření tak, aby se situace co nejdříve stabilizovala,“ oznámil mluvčí Přažské integrované dopravy Filip Drápal.

Aktuální informace o zrušených spojích najdou cestující na webových stránkách Pražské integrované dopravy nebo její infolince.