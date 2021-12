Na Teplicko přišel nový dopravce a autobusy někdy nejezdí nebo bloudí. Řidiči jsou nemocní, hájí se firma

ČSAD Slaný převzala dopravu na Teplicku na počátku prosince, od Ústeckého kraje dostala desetiletou zakázku. Radní pro dopravu Marek Hrabáč (ANO) sliboval zvýšení komfortu, zatím ale někteří cestující nemohli tento komfort okusit, protože jim autobusy vůbec nepřijely.

Vyzkoušel si to ostatně i štáb České televize, který dvacet minut marně čekal na autobus u nádraží v Duchcově. Cestující, kteří takovou zkušenost již učinili, se domnívají, že to může souviset i s tím, že se řidiči v regionu nevyznají. „Autobus vůbec nepřijel. Pak jsem se dozvěděla od syna, že (…) jel úplně jinou trasou,“ upozornila cestující Jitka Bartošová. Josef Tichý se sice svého spoje dočkal, ale měl takové zpoždění, že mu ujel přípoj, do kterého chtěl přestoupit. „Jel, jak když jedeme na výlet,“ podotkl.