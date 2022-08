Soud se musí vrátit k případu šikany rodiny Hyblerových při akci Asanace

Prvoinstanční soud uvedl, že se nepodařilo prokázat, že by manželům s dětmi způsobili újmu právě oni. Podle soudkyně Olgy Kalašové se nenašly konkrétní důkazy, které by svědčily o tom, že Kopinec, Novotný a Vykypěl byli těmi zástupci státní bezpečnosti, kteří rodinu Hyblerových šikanovali.

Někdejší členové státní bezpečnosti měli podle obžaloby za úkol dotlačit Martina a Ivanku Hyblerovy k emigraci, což se jim povedlo. Hyblera údajně předváděli k opakovaným výslechům, při nichž ho ponižovali a vyhrožovali mu vězením či nehodou, která by se mu mohla stát.

Vykypěl byl odsouzen už v devadesátých letech

Pozdější šéf kontrarozvědky Vykypěl už byl za zneužití pravomoci odsouzen počátkem devadesátých let, a to společně s bývalým ministrem vnitra Františkem Kinclem a posledním náčelníkem StB Alojzem Lorencem. Soud je uznal vinnými z toho, že od října 1988 do listopadu 1989 organizovali na celém území republiky izolaci velkého počtu osob, zejména v době očekávaných protestních akcí občanů. Vykypěl dostal trest 3,5 roku.

Akci Asanace vymyslela StB na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Jejím cílem bylo fyzickým a psychickým nátlakem donutit občany nepohodlné režimu k trvalému opuštění státu. Pracovníci StB po celé zemi začali předem vytypované odpůrce režimu šikanovat i fyzicky týrat. Mezi jejich oběťmi byli například hudebníci Jaroslav Hutka a Vlastimil Třešňák, duchovní Svatopluk Karásek, herec Pavel Landovský a spisovatelka Petruška Šustrová.