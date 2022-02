Bývalí příslušníci StB měli rodinu šikanou vyštvat ze země, soud je nepravomocně osvobodil

„Soud nemůže přisvědčit tomu, aby se jednalo o kolektivní vinu všech příslušníků StB,“ prohlásila předsedkyně trestního senátu Obvodního soudu pro Prahu 1 Olga Kalašová. Podle ní soud nenašel konkrétní důkazy, které by svědčily o tom, že Kopinec, Novotný a Vykypěl byli těmi zástupci Státní bezpečnosti, kteří rodinu Hyblerových šikanovali.

Obžalovaným hrozilo až 10 let za mřížemi

Muži se na místě vzdali práva na odvolání. Státní zástupkyně Tereza Sloviočková, která požadovala potrestat trojici podmíněnými tresty, si ponechala lhůtu na odvolání. Obžalovaným hrozilo až desetileté vězení.

Někdejší členové StB měli podle obžaloby za úkol dotlačit Martina a Ivanku Hyblerovy k emigraci, což se jim povedlo. Hyblera údajně předváděli k opakovaným výslechům, při nichž ho ponižovali a vyhrožovali mu vězením či nehodou, která by se mu v Československu mohla stát. V domově manželů prováděla tajná police několikahodinové domovní prohlídky, manželku sledovala a znemožnila jí pracovat na pozici, pro kterou měla jako vysokoškolačka kvalifikaci. Rodina se třemi malými dětmi nakonec nátlak nevydržela a v roce 1982 souhlasila s vycestováním.

Pozdější šéf kontrarozvědky Vykypěl už byl za zneužití pravomoci odsouzen počátkem 90. let, a to společně s bývalým ministrem vnitra Františkem Kinclem a posledním náčelníkem StB Alojzem Lorencem. Soud je uznal vinnými z toho, že od října 1988 do listopadu 1989 organizovali na celém území republiky izolaci velkého počtu osob, zejména v době očekávaných protestních akcí občanů. Vykypěl dostal trest 3,5 roku.