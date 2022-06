Mše v Lidicích uctila památku obětí z obce vyhlazené nacisty

Před mší zazněl úryvek z Mozartova Requiem v podání Hornického pěveckého sboru Kladno, který doprovázel celý obřad. U oltáře stál portrét posledního lidického faráře Josefa Štemberky, který byl zastřelen 10. června 1942 s ostatními lidickými muži.

Vrátilo se 143 žen a 17 dětí

Oběťmi nacistů se stalo 340 lidických obyvatel, po válce se vrátilo 143 lidických žen a po dvouletém pátrání 17 dětí. Všechny domy včetně školy, kostela a fary nacisté polili benzinem a podpálili, v následujících týdnech a měsících zbytky vypálených budov vyhodili do povětří.

Poklonit se obětem nacistického masakru v Lidicích přišel už tradičně i Pavel Horešovský. Ve společném hrobě 173 lidických mužů leží i jeho otec. On sám si ho však nepamatuje, narodil se 16 dní před vyhlazením obce. „Když sem přijdu, tak prostě přemýšlím, co se tu stalo. Nechci mluvit o Ukrajině, ale když vidím některé záběry, tak se mi dostanou slzy do očí,“ řekl.

Naopak politici o současné ruské agresi na Ukrajině hovořili. „Neviděl jsem Lidice, ale když jsem navštívil Buču, tak jsem říkal, že nikdy si nebudu umět představit, jak to mohlo vypadat v Lidicích,“ řekl na vzpomínkové akci Vystrčil. „To, co se děje teď na Ukrajině, se stalo už v minulosti. Mělo by to pro nás být velkým poučením a mementem,“ dodala Pekarová Adamová. „Naší povinností je připomínat si tyto události, připomínat si oběti a připomínat si, čeho je totalitní režim schopen,“ uvedl premiér.