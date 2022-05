Studie opět otevírá jednání o jezu u Děčína. Navrhuje přesunutí ekosystému

„Jez by jako příčná stavba narušil pravidelnou dynamiku řeky, takže by ohrozil šterkopískové náplavy, které vznikají pod úrovní jezu, a ty nad ní by byly zaplaveny,“ upozornil mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) ale vznikla metodologicky přesná a spolehlivá studie, „která ukazuje, že kompenzační opatření jsou možná“. Znamená to, že by se v řece uměle vytvořila podobná místa, kde by se uchytily stejné rostliny. „V malém měřítku by se dalo uvažovat o tom, že ten biotop je napodobitelný, ale na rozloze mnoha hektarů je to velmi těžko představitelné,“ okomentoval Salov.

Labe jako vodní cesta podle ministra i rejdařů po ruské agresi na Ukrajině nabírá na důležitosti, zejména kvůli dovozu železné rudy, uhlí nebo plynu. „Máme tady náhradní dopravní směr, který nám umožní nejen nezávislost na Rusku, ale umožní také cenotvorbu,“ vysvětlil člen správní rady Českých loděnic Jan Skalický.

Obnovená jednání by měla začít do léta. Bude se ale třeba řešit i to, zda by vůbec rejdaři opět pravidelně pluli do Česka, když mají dostatek zakázek v zahraničí.