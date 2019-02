Nový jez na Labi potřebujeme, půl roku nám stojí byznys, stěžují si loďaři. Projekt je prý ekologický

přehrát video Železniční doprava je přetížená, potřebujeme jez na Labi, tvrdí Ředitelství vodních cest

Zaměstnavatelé i odbory projekt podporují. Podle nich by navzdory suchu prodloužil splavnost řeky na většinu roku. „Pokud by jez stál, plavba by nebyla přerušena polovinu roku, ale jen po několik týdnů. Dohromady asi po dva měsíce. Za těchto podmínek by byla doprava mezi Českem a zahraničím životaschopná nejen pro nákladní lodě, ale i osobní a rekreační plavidla,“ věří zástupce ředitele Ředitelství vodních cest Jan Bukovský. Podle něj jsou rekreační lodě „velice populární byznys, který dnes bohužel půl roku stojí“.

Česká vláda dlouhodobě tvrdí, že vodní doprava vykazuje relativně malý vliv na životní prostředí a že je energeticky málo náročná. Podle ekologů by ale mohla stavba ohrozit tamní přírodu. „Je tam řada chráněných druhů rostlin i živočichů a my jako přírodovědci jsme povinni přírodu chránit a dávat na stůl alternativní návrhy,“ zdůraznil Bohumír Jánský z katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Kvůli tomu ostatně vláda váhala se zařazením lokality do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000. Nakonec se ale součástí chráněné lokality Porta Bohemica nestaly bahnité říční náplavy v labském údolí, které přitom byly jedním z hlavních důvodů, proč Česko zapsání území do soustavy Natura navrhlo.

Bukovský z Ředitelství vodních cest ale v pořadu Události, komentáře uvedl, že návrh jezu se výrazně proměnil tak, aby vyhověl i námitkám ekologů. „Za poslední roky se projekt výrazně zekologizoval a výrazně se zmenšil. Pohybujeme se v prostoru současného koryta, to znamená, že se nebude zaplavovat žádné území. Ale stále se nám nedaří najít cestu, jak s ministerstvem životního prostředí komunikovat, aby šlo stavbu postavit. To znamená, z jakých prostředků by bylo možné dílo vybudovat,“ prohlásil Bukovský. Pro lodní dopravu nemáme podmínky, varuje vědec Podle Jánského si ale musí stavitelé zodpovědět ještě jednu klíčovou otázku: „Ptám se dopravců a ministerstva dopravy: Máte koncepci? Je to dohodnuté s německou stranou? Chtějí to Němci, chce to přístav v Hamburku?“