Vlaky odjely a už se nikdy nevrátily. „Ztroskotaná“ nádraží na ně dodnes marně čekají

Vztah Prahy – a zejména jejího vrcholného politického vedení – k železnici je odjakživa velmi opatrný. Z pohledu některých politiků vlaky hlavně překážejí. Z novější historie vzpomeňme třeba na letitý boj exprimátora Pavla Béma proti trati na letiště nebo slova jiného exprimátora Tomáše Hudečka, který nazval staré depo v Bubnech „jizvou na tváři Holešovic“. A tak se železniční tratě do centra Prahy sice stavěly, ale tak, aby nepřekážely. A když nakonec přece jen překážely, tak…

Do roku 1875, kdy bylo zrušeno pražské opevnění a město se začalo rozrůstat do širého okolí, bylo k hradbám přivedeno šest tratí: koněspřežná dráha z Lán (1830), parostrojní státní dráha od Olomouce (1845) s pokračováním do Drážďan (1850), západní dráha z Plzně (1862), Dráha císaře Františka Josefa z Tábora, respektive Vídně (1871), Turnovsko-kralupsko-pražská dráha z Neratovic (1872) a odbočka Rakouské severozápadní dráhy z Lysé nad Labem (1873). Likvidací hradeb se na jedné straně usnadnil přístup do města, na druhé straně město svojí expanzí do okolí zahájilo pomyslný boj svých ulic proti kolejím, v němž nakonec začaly koleje „kapitulovat“.