Praha vytvoří fond, kam budou developeři přispívat na infrastrukturu. Změnit se má ve městě i nakládání s odpady

Zastupitelstvem teď prošel náš dosud největší projekt. 🎉 Metodika spoluúčasti investorů na rozvoji města. Zní to složitě, je to složité, ale nesmírně důležité pro další rozvoj Prahy. Po PDS je to další instrument pro budování krásného a moderního města.

Podle náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) dokument vychází z klimatického plánu a zahrnuje 73 opatření, která mají přispět k naplnění závazku uhlíkové neutrality. Té chce podle loni schváleného klimatického plánu vedení Prahy dosáhnout v roce 2050. Opatření jsou rozdělena do čtyř tematických oblastí – stavebnictví, nakládání s vodou, zemědělství a odpadů.

Nakládání s odpady kritizovala zastupitelka opozičního hnutí ANO Marcela Plesníková. Podle ní je nerealistický výhled na zvyšování množství tříděného odpadu. „Jednoduše řečeno každý, kdo je ochoten třídit odpad, jej už třídí,“ řekla.

Cílem dokumentu je do čtyř let třídit a zpracovávat 60 procent biologicky rozložitelného odpadu, který by se následně využíval například v plánované bioplynové stanici. V Praze by podle dokumentu měly přibývat také re-use centra, ta lidem nabízejí výrobky, které by jinak putovaly do odpadu. Město chce také obnovit „železné neděle“, tedy pravidelný svoz kovových odpadů.