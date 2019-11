Autobusy nad vlaky, tramvaje hned vedle. Na Smíchově má vzniknout velkorysý terminál veřejné dopravy

Praha hledá projektanta dopravního terminálu, který má vzniknout u rekonstruovaného smíchovského nádraží. Z tramvají a autobusů by to mělo být k vlakům blíže než nyní, město chce terminál rozdělit do několika úrovní, takže příměstské autobusy by měly zastavovat nad vlaky. Stavba bude stát několik miliard korun.