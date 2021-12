Čekal, že se rodiče na Vánoce vrátí domů. Jejich úmrtní listy našel Svatopluk Bauman až mnohem později

„Mně utkvělo v paměti, po té válce, když přišly Vánoce, tak v novinách byly články, kde se psalo, že se ještě někdo vrátil z lágru. Tak jsem ještě tajně doufal, jestli mě něco podobného nečeká,“ vzpomíná na Vánoce.

Později, když už byl dospělý, ale zjistil, že babička s dědečkem věděli, že jsou rodiče mrtví, a tajili to před ním. „Objevil jsem úmrtní listy, které přede mnou babička s dědečkem schovávali, teprve pak jsem pochopil, že už se rodiče nikdy nevrátí,“ říká Svatopluk Bauman.

Snubní prsten v konvici

V Baumanově mlýně bydlel až do sedmdesátých let dědečkův bratr, a když zemřel, zůstalo stavení prázdné. „Od tety jsem půjčil klíč a myslel jsem si, že tam najdu nějakou památku po rodičích, v tom parádním pokoji, tam se nebydlelo. Našel jsem tam kávový servis, odvezl jsem si ho domů do Úval a představte si, že doma jsem v té konvici našel tatínkův snubní prsten,“ popsal.

Mlýn pak čekala demolice. „Když ho bourali, tak našli za trámem dva balíčky nábojů. Nevím jestli tam byla snad údajně i pistole. On táta tenkrát asi po tom atentátu cítil, že je zle. Šel za tchánem, když to špatně dopadne, jestli se o mě postará,“ uvedl pamětník.