Chybí peníze na přivaděče k budoucí dálnici D35. Slíbené částky kvůli dražšímu materiálu nestačí

Na stavbu přivaděčů k dálnici D35 chybí peníze, podle vedení Pardubického kraje za to může neustálé zdražování. Odhadem chybí asi jedna miliarda korun. To by mohlo nejvíce zasáhnout chystanou stavbu obchvatů Vysokého Mýta a Chocně, na které chybí více než 650 milionů korun. Pardubický kraj před čtyřmi lety podepsal s vládou memorandum, kdy získal 2,7 miliardy korun na stavbu přivaděčů k novým úsekům dálnice. Kvůli rostoucím cenám za materiál i práci se ale vše prodraží.