ŘSD začalo stavět další úsek dálnice D35. Hotový má být za tři roky

Práce na velké křižovatce v Opatovicích skončily v roce 2015 – právě na ni naváže kilometrový most. „Od února probíhá kácení stromů, musíme to dělat v době vegetačního klidu. Skončíme do konce března, v dubnu budou dřeviny odstraněny a v květnu nastoupí stavební stroje,“ řekl ředitel pardubické pobočky ŘSD Bohumil Vebr. V úseku Časy–Ostrov začnou faktické stavební práce také na jaře, dodal Vebr.

Dálnice D35 má spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc. Po jejím otevření by se mělo ulevit městům a obcím na trase současné silnice I/35, která teď z velké části slouží právě tranzitní dopravě.

Novou trasu by také mohli využívat řidiči jedoucí z Prahy do Olomouce a Ostravy. Jeli by nejdříve po D11, u Opatovic by najeli na D35, po níž by se dostali až do Lipníku nad Bečvou. Tam by se napojili na D1 do Ostravy. Odlehčila by se tak trvale přetížená D1 mezi Prahou a Brnem.