Silničáři lžou, D35 bude mnohem hlučnější, tvrdí lidé z okolních obcí. Zaplatili si vlastní studii

Spor by měl rozhodnout litomyšlský stavební úřad. Podle mluvčího radnice Michele Vojáčka zatím úřad vyzval ŘSD k doplnění podkladů. „To na začátku týdne podklady dodalo a v horizontu čtrnácti dnů se rozhodne o dalším postupu,“ ujistil.

Ředitelství silnic a dálnic však důrazně odmítlo, že by jeho údaje byly chybné. „Jsme vázáni normami, přesně předepsanou metodikou propočtu, to navíc vždy kontroluje a schvaluje krajská hygienická stanice,“ zdůraznil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Spory o trasu dálnice D35 nejsou žádná novinka. Definitivně ji stanovilo krajské zastupitelstvo, když ze dvou variant zaneslo do zásad územního rozvoje tu, která vede dál od města. Rozhodování dlouho brzdily spory o pozemky, po rozhodnutí kraje se zprvu zdálo, že hádky skončily. Loni ale znovu ožily kvůli obavě, že hluk z dálnice pocítí obyvatelé nových domů na okraji Litomyšle. Spor se rozpoutal také o plánovanou odpočívku pro kamiony.

Současné dokumenty ŘSD počítají s tím, že se u Litomyšle začne stavět v roce 2021 a dva úseky dálnice postupně vejdou do provozu v letech 2023 a 2024. Celá D35 od Opatovic po Mohelnici má být hotová v roce 2027.

Současný spor o hlukové studie však může přinést další zdržení. Nespokojené obce jsou připravené obrátit se na soud, pokud stavební úřad jejich požadavek odmítne. Krajský radní pro dopravu přitom již loni varoval, že kdyby se měla měnit trasa dálnice, znamenalo by to odklad stavby o dalších pět let.