Před osmdesáti lety zahájili nacisté první transporty Židů z protektorátu do Běloruska

Dějiny holocaustu českých a moravských Židů jsou většinou spojeny s pojmy ghetta v Terezíně a koncentračními a vyhlazovacími tábory Osvětim, Majdanek či Treblinka. Stranou zůstávají deportace do ghett, táborů nucených prací a koncentračních a vyhlazovacích táborů v oblasti současného Pobaltí či Běloruska.

Židé z protektorátu, ale i z Německa a Rakouska, byli převáženi do minského ghetta nebo vyhlazovacího tábora v Malém Trostinci. Místo pro ně nacisté zajistili tím, že krátce před jejich příchodem povraždili tam internované běloruské Židy.

Transport „F“

Například z Brna do ghetta v Minsku vyrazil 16. 11. 1942 transport s označením „F“. Z celkového počtu tisíce deportovaných přežilo 13 lidí. Cesta trvala pět dnů, protože vlak musel dávat přednost soupravám vezoucím vojáky na frontu. Z protektorátu vyjeli normálními vagony, do takzvaných dobytčáků přesedali teprve na hranici v Brestu Litevském. Z prvního transportu do ghetta Minsk přežilo nejvíce osob. Celkem ze sedmi transportů přežilo 22 lidí.