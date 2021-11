Koalice v Ústí nad Labem zůstane v menšině. Primátor dalšího partnera hledat nechce

Martin Krsek (Pro! Ústí) do pondělka řídil jako radní kulturu v celém městě, ale rezignoval. „Je to vyvrcholení dlouhodobého nesouladu, je to reakce na neochotu koaličních partnerů dodržovat dohody,“ řekl Krsek.

Poslední tečkou byl spor o kancelář architekta města. O Ústí nad Labem se mluví často jako o ošklivém. Centrum zničilo válečné bombardování i demolice za minulého režimu. Roky nikdo architektonický rozvoj města neřídí.

„To město si hledá svoji podstatu, protože to bylo opravdu industriální město v tom nejlepším slova smyslu,“ řekl bývalý architekt města Jan Jehlík. Politici se ale neshodli na podobně architektonické kanceláře.

Odchod z koalice zdůvodnila Karolína Žákovská (PRO! Ústí) tím, že někteří její členové nepodporovali návrhy hnutí. Řekla to poté, co neprošlo zřízení kanceláře městského architekta. Uvedla, že šlo o zásadní bod koaliční smlouvy.

„Hnutí ‚Pro‘ to postavilo záměrně konfrontačně, existovaly varianty, které nemusely znamenat rozpad koalice,“ poznamenal primátor Nedvědický.